Он свяжет улицы Пучковка и Сумскую с центром города

В Курске запустили еще один льготный кольцевой маршрут – №40, который свяжет улицы Пучковка и Сумскую с центром города.Сейчас в Курске функционируют 94 маршрута регулярного пассажирского сообщения, треть из которых льготные. Ежедневно на линию выходят более 480 автобусов.В мэрии также напоминают, что с 1 марта в общественном транспорте стартовала акция, которая позволит владельцам карты «МИР» получить скидку на проезд в 4 рубля при расчете безналичным способом. Акция продлится до 30 июня.Если водитель отказывается предоставить пассажиру возможность бесконтактной оплаты проезда, можно сообщить об этом на горячую линию Центральной диспетчерской службы 702-802, указав дату, номер маршрута и регистрационный номер ТС.