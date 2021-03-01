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В Курске запустили еще один льготный кольцевой маршрут

Он свяжет улицы Пучковка и Сумскую с центром города
В Курске запустили еще один льготный кольцевой маршрут

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В Курске запустили еще один льготный кольцевой маршрут – №40, который свяжет улицы Пучковка и Сумскую с центром города. 

Сейчас в Курске функционируют 94 маршрута регулярного пассажирского сообщения, треть из которых льготные. Ежедневно на линию выходят более 480 автобусов.

В мэрии также напоминают, что с 1 марта в общественном транспорте стартовала акция, которая позволит владельцам карты «МИР» получить скидку на проезд в 4 рубля при расчете безналичным способом. Акция продлится до 30 июня.

Если водитель отказывается предоставить пассажиру возможность бесконтактной оплаты проезда, можно сообщить об этом на горячую линию Центральной диспетчерской службы 702-802, указав дату, номер маршрута и регистрационный номер ТС.
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