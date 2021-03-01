Курский губернатор поручил внедрить дизайн-код на проспекте Победы к 9 Мая

К празднику проспект должны очистить от ненужной рекламы, баннеров и прочих пестрящих конструкций

В Курске ко Дню Победы внедрят дизайн-код на проспекте Победы. Так распорядился губернатор. К празднику фасады домов на проспекте должны очистить от ненужной рекламы, баннеров и прочих пестрящих конструкций. Все приведут к единому стилю.