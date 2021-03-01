Лента новостей / В регионе Вчера, 14:07 Курский губернатор поручил внедрить дизайн-код на проспекте Победы к 9 Мая К празднику проспект должны очистить от ненужной рекламы, баннеров и прочих пестрящих конструкций Читайте также К ноябрю центр Курска будет полностью соответствовать дизайн-коду После прохождения танков дорогу на проспекте Победы восстановят В Курске ко Дню Победы внедрят дизайн-код на проспекте Победы. Так распорядился губернатор. К празднику фасады домов на проспекте должны очистить от ненужной рекламы, баннеров и прочих пестрящих конструкций. Все приведут к единому стилю. +0 -0