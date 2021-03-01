  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске прошёл форум, посвященный трудоустройству инвалидов

В ходе мероприятия участники выдвинули предложения, связанные с увеличением числа специалистов, которые могли бы помочь людям с инвалидностью адаптироваться к социальной жизни

Читайте также

Не так-то много организаций принимают на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Курской области существует только одно предприятие, где работают инвалиды по зрению. Многие работодатели не готовы взвалить на бюджет предприятия дополнительные расходы на организацию подходящих условий труда. К тому же пандемия также стала причиной уменьшения числа инвалидов, принимаемых на работу, сообщает телеканал «ТАКТ».

Анна Гладилина, советник Губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья:

«Людям с ограниченными возможностями сложно по тем или иным причинам устроиться на желаемую работу, а порой и на любую другую работу. Мы собрали представителей различных сфер, законодательной, управленческой, административной, также непосредственно общественных организаций инвалидов и представителей бизнеса и предпринимательского сообщества.»

На форуме, который состоялся в «Точке кипения» присутствовал также глава региона Роман Старовойт. Многие вопросы предстояло обсудить участникам. Ведь помимо оснащенности предприятий средствами, призванными обеспечить человеку с ограниченными возможностями здоровья комфортное передвижение и работу, проблемой становится найти общий язык с коллегами, которые не уделяют должного внимания этикету общения с инвалидами.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«Уровень развития общества зависит напрямую от толерантности, менталитета. Российская федерация давно должна была подключиться к этим вопросам. К сожалению, по разным причинам мы только в последнее время больше обращаем внимания на доступную среду, на людей, которые имеют ограничения по здоровью».

В ходе мероприятия участники выдвинули предложения, связанные с увеличением числа специалистов, которые могли бы помочь людям с инвалидностью адаптироваться к социальной жизни, а также обсудили как эффективно применять существующие возможности для создания безбарьерной среды.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют туман и гололедицу на дорогах

В этом году выделено по 15 млн рублей на новое оборудование для двух школ-интернатов в Курской области

Лжериелтор из Курска обокрала клиентов на 6,5 миллионов рублей

Более 68 тысяч курских школьников напишут Всероссийские проверочные работы

Кубок Гагарина доставят в Курск в сопровождении вооруженной охраны

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске