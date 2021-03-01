ТАКТ».Не так-то много организаций принимают на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Курской области существует только одно предприятие, где работают инвалиды по зрению. Многие работодатели не готовы взвалить на бюджет предприятия дополнительные расходы на организацию подходящих условий труда. К тому же пандемия также стала причиной уменьшения числа инвалидов, принимаемых на работу, сообщает телеканал «
Анна Гладилина, советник Губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья:
«Людям с ограниченными возможностями сложно по тем или иным причинам устроиться на желаемую работу, а порой и на любую другую работу. Мы собрали представителей различных сфер, законодательной, управленческой, административной, также непосредственно общественных организаций инвалидов и представителей бизнеса и предпринимательского сообщества.»
На форуме, который состоялся в «Точке кипения» присутствовал также глава региона Роман Старовойт. Многие вопросы предстояло обсудить участникам. Ведь помимо оснащенности предприятий средствами, призванными обеспечить человеку с ограниченными возможностями здоровья комфортное передвижение и работу, проблемой становится найти общий язык с коллегами, которые не уделяют должного внимания этикету общения с инвалидами.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Уровень развития общества зависит напрямую от толерантности, менталитета. Российская федерация давно должна была подключиться к этим вопросам. К сожалению, по разным причинам мы только в последнее время больше обращаем внимания на доступную среду, на людей, которые имеют ограничения по здоровью».
В ходе мероприятия участники выдвинули предложения, связанные с увеличением числа специалистов, которые могли бы помочь людям с инвалидностью адаптироваться к социальной жизни, а также обсудили как эффективно применять существующие возможности для создания безбарьерной среды.
В Курске прошёл форум, посвященный трудоустройству инвалидов
В ходе мероприятия участники выдвинули предложения, связанные с увеличением числа специалистов, которые могли бы помочь людям с инвалидностью адаптироваться к социальной жизни