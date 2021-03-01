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В этом году в Курске отремонтируют 26 улиц

Общая протяженность полотна - более 31 км
В этом году в Курске отремонтируют 26 улиц

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В этом году в Курске отремонтируют 26 улиц общей протяженностью более 31 км. Это улицы Дзержинского, Менделеева (от 7-го Промышленного переулка до улицы Крюкова), 7-й Промышленный переулок, Силикатный проезд (от ПЛК до остановки Силикатный завод), 3-я Цветовская, п. Аккумуляторный (от ПЛК до 3-й Цветовской), Советская, Гагарина, Полянская, Серегина, Энергетиков, 2-я Энергетиков, 4-я Энергетиков, Ухтомского (от ул. Союзная до Кащирцева), Куйбышева, Каширцева, Парижской Коммуны, Верхняя Казацкая, Ломакина, 1-я Пушкарная (от Красного Октября до улицы Школьная), Межевая, 2-я Орловская, Нижняя Казацкая, 3-я Пушкарная, Тракторная и 3-й Моковский переулок. 

Также в Курске продолжится реконструкция автомобильной дороги по улице Бойцов 9-й Дивизии протяженностью 600 м.
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