Более 68 тысяч курских школьников напишут Всероссийские проверочные работы

Первыми работы напишут одиннадцатиклассники

Сегодня в школах начинаются Всероссийские проверочные работы. Это контрольные, которые выполняют ученики по всей стране по единому расписанию и федеральным моделям заданий. В Курской области ВПР напишут более 68 тысяч школьников.Первыми работы напишут одиннадцатиклассники - по истории, географии, биологии, химии, физике и иностранным языкам. Эти ВПР будут проводиться по решению школы для выпускников, не выбравших перечисленные предметы для сдачи ЕГЭ.Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий.Как отметили в региональном комитете образования и науки, для учеников 4-8-х классов ВПР пройдут в штатном режиме, для 11-х классов - с 1 по 26 марта. Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят сами.