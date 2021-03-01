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Лента новостей / В регионе

Более 68 тысяч курских школьников напишут Всероссийские проверочные работы

Первыми работы напишут одиннадцатиклассники
Более 68 тысяч курских школьников напишут Всероссийские проверочные работы

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Сегодня в школах начинаются Всероссийские проверочные работы. Это контрольные, которые выполняют ученики по всей стране по единому расписанию и федеральным моделям заданий. В Курской области ВПР напишут более 68 тысяч школьников. 

Первыми работы напишут одиннадцатиклассники - по истории, географии, биологии, химии, физике и иностранным языкам. Эти ВПР будут проводиться по решению школы для выпускников, не выбравших перечисленные предметы для сдачи ЕГЭ. 

Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий.

Как отметили в региональном комитете образования и науки, для учеников 4-8-х классов ВПР пройдут в штатном режиме, для 11-х классов - с 1 по 26 марта. Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят сами.

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