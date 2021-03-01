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Лжериелтор из Курска обокрала клиентов на 6,5 миллионов рублей

Она уверяла покупателей, что лично знакома с застройщиками, и гарантировала хорошую скидку в случае приобретения жилья
Лжериелтор из Курска обокрала клиентов на 6,5 миллионов рублей

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В Курске под суд идет риелтор, которая украла у клиентов 6,5 миллионов рублей. 

По версии следствия, злоумышленница предлагала потенциальным клиентам приобрести квартиру в новостройках Курска. Она уверяла покупателей, что лично знакома с застройщиками, и гарантировала хорошую скидку в случае приобретения жилья.

Люди соглашались на привлекательные условия и передавали женщине деньги. Однако обещанных квартир они не получали. Чтобы отвести подозрения, риелтор говорила о переносе сроков ввода объектов в эксплуатацию либо о срыве сделки.

В одном из случаев мошенница привела клиентов на осмотр квартиры, которая якобы уже оформлена на них и в то же самое время туда пришли настоящие владельцы. Риелтор объяснила это тем, что произошла ошибка и номера квартир перепутали. А для убедительности показала поддельную банковскую выписку, в которой было указано, что деньги действительно перечислены на счет застройщика.

Таким образом аферистке удалось обмануть шестерых жителей Курской и Московской областей почти 6,5 миллиона рублей в общей сложности. Суд нложил на имущество обвиняемой арест. Большая часть похищенных средств уже вернули обманутым клиентам. А уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский райсуд Курска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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