Лжериелтор из Курска обокрала клиентов на 6,5 миллионов рублей

Она уверяла покупателей, что лично знакома с застройщиками, и гарантировала хорошую скидку в случае приобретения жилья

В Курске под суд идет риелтор, которая украла у клиентов 6,5 миллионов рублей.По версии следствия, злоумышленница предлагала потенциальным клиентам приобрести квартиру в новостройках Курска. Она уверяла покупателей, что лично знакома с застройщиками, и гарантировала хорошую скидку в случае приобретения жилья.Люди соглашались на привлекательные условия и передавали женщине деньги. Однако обещанных квартир они не получали. Чтобы отвести подозрения, риелтор говорила о переносе сроков ввода объектов в эксплуатацию либо о срыве сделки.В одном из случаев мошенница привела клиентов на осмотр квартиры, которая якобы уже оформлена на них и в то же самое время туда пришли настоящие владельцы. Риелтор объяснила это тем, что произошла ошибка и номера квартир перепутали. А для убедительности показала поддельную банковскую выписку, в которой было указано, что деньги действительно перечислены на счет застройщика.Таким образом аферистке удалось обмануть шестерых жителей Курской и Московской областей почти 6,5 миллиона рублей в общей сложности. Суд нложил на имущество обвиняемой арест. Большая часть похищенных средств уже вернули обманутым клиентам. А уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский райсуд Курска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.