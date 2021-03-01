  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В этом году выделено по 15 млн рублей на новое оборудование для двух школ-интернатов в Курской области

Новое оборудование получат Льговская школа-интернат и Курская школ для детей с ограниченными возможностями здоровья

В этом году выделено по 15 млн рублей на новое оборудование для двух школ-интернатов в Курской области

Читайте также

В этом году в Курской области две школы-интерната получат новое оборудование. Речь идет о Льговской школе-интернате и Курской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Материально-техническую базу там обновят по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». На эти цели на каждую организацию выделено около 15 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

В Льговской школе-интернате дооснастят штукатурно-малярную и две швейные мастерские, откроют кабинеты цветоводства, декоративного садоводства, подготовки младшего обслуживающего персонала, мастерские повара и рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, закупят оборудование в кабинеты дополнительного образования художественной и технической направленностей.

В Курскую школу закупят дополнительное оборудование для двух швейных мастерских. В одной из них дети смогут заниматься декоративно-прикладным искусством, а в другой появится зона для подготовки уборщика производственных и служебных помещений. Планируется также докупить оборудование в мастерские столярного и слесарного дела.

Помимо этого, в Льговской школе-интернате откроется доброцентр «Мастеровой», а в Курской - доброцентр «Добродом». Там будут работать региональные учебно-методические центры, где педагоги смогут получить бесплатную методическую помощь, а дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители — психолого-педагогическую.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют туман и гололедицу на дорогах

Лжериелтор из Курска обокрала клиентов на 6,5 миллионов рублей

Более 68 тысяч курских школьников напишут Всероссийские проверочные работы

Кубок Гагарина доставят в Курск в сопровождении вооруженной охраны

Курский пловец завоевал 6 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по плаванию

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске