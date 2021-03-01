В этом году выделено по 15 млн рублей на новое оборудование для двух школ-интернатов в Курской области

Новое оборудование получат Льговская школа-интернат и Курская школ для детей с ограниченными возможностями здоровья





В этом году в Курской области две школы-интерната получат новое оборудование. Речь идет о Льговской школе-интернате и Курской школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Материально-техническую базу там обновят по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». На эти цели на каждую организацию выделено около 15 млн рублей из федерального и областного бюджетов.В Льговской школе-интернате дооснастят штукатурно-малярную и две швейные мастерские, откроют кабинеты цветоводства, декоративного садоводства, подготовки младшего обслуживающего персонала, мастерские повара и рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, закупят оборудование в кабинеты дополнительного образования художественной и технической направленностей.В Курскую школу закупят дополнительное оборудование для двух швейных мастерских. В одной из них дети смогут заниматься декоративно-прикладным искусством, а в другой появится зона для подготовки уборщика производственных и служебных помещений. Планируется также докупить оборудование в мастерские столярного и слесарного дела.Помимо этого, в Льговской школе-интернате откроется доброцентр «Мастеровой», а в Курской - доброцентр «Добродом». Там будут работать региональные учебно-методические центры, где педагоги смогут получить бесплатную методическую помощь, а дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители — психолого-педагогическую.