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Лента новостей / В регионе

Главы окружных администраций Курска держат на личном контроле уборку придомовых территорий и улиц

Мониторинг дворовых территорий продолжается 

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Главы окружных администраций Курска держат на личном контроле уборку придомовых территорий и улиц. Например, в Железнодорожном округе по итогам рейдов руководителям управляющих организаций выдали 8 уведомлений об устранении нарушений в течение суток. В микрорайонах КЗТЗ, Волокно и РТИ нашлось пять нарушителей, им тоже выдали уведомления. Контролируют чиновники и исполнение ранее выданных руководителям ТСЖ И «управляек» уведомлений. 
Отмечается, что мониторинг дворовых территорий продолжается.
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