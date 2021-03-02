Мониторинг дворовых территорий продолжается

Главы окружных администраций Курска держат на личном контроле уборку придомовых территорий и улиц. Например, в Железнодорожном округе по итогам рейдов руководителям управляющих организаций выдали 8 уведомлений об устранении нарушений в течение суток. В микрорайонах КЗТЗ, Волокно и РТИ нашлось пять нарушителей, им тоже выдали уведомления. Контролируют чиновники и исполнение ранее выданных руководителям ТСЖ И «управляек» уведомлений.

Отмечается, что мониторинг дворовых территорий продолжается.