Готово оборудование для четырех лодочных переправ. Там будет работать группа спасателей – переправщиков из десяти человек

В Курске создана городская паводковая комиссия. Горожане при необходимости, смогут обратиться по телефонам 51-92-91, 51-92-80, 51-92-89.





В городской администрации прошло совещание, на котором обсудили ход работ по подготовке к паводку. В ближайшее время мэрия определит подрядчика, который займётся прочисткой каналов от ила и грязи, очисткой от льда опор пешеходных мостов, а канав - от сорняков.





Сотрудники окружных администраций встречаются с жителями улиц, которые находятся в зоне возможного подтопления и напоминают о необходимости принятия предупредительных мер, среди которых, в первую очередь – расчистка придомовой территории от мусора.





По заявкам горожан специалисты будут откачивать талые и грунтовые воды с частных подворий.





Также готово оборудование для четырех лодочных переправ. Группа спасателей – переправщиков из десяти человек уже прошла обучение.