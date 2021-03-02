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Лента новостей / В регионе

В Курске создана городская паводковая комиссия

Готово оборудование для четырех лодочных переправ. Там будет работать группа спасателей – переправщиков из десяти человек

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В Курске создана городская паводковая комиссия. Горожане при необходимости, смогут обратиться по телефонам 51-92-91, 51-92-80, 51-92-89.

В городской администрации прошло совещание, на котором обсудили ход работ по подготовке к паводку. В ближайшее время мэрия определит подрядчика, который займётся прочисткой каналов от ила и грязи, очисткой от льда опор пешеходных мостов, а канав - от сорняков. 

Сотрудники окружных администраций встречаются с жителями улиц, которые находятся в зоне возможного подтопления и напоминают о необходимости принятия предупредительных мер, среди которых, в первую очередь – расчистка придомовой территории от мусора. 

По заявкам горожан специалисты будут откачивать талые и грунтовые воды с частных подворий.

Также готово оборудование для четырех лодочных переправ. Группа спасателей – переправщиков из десяти человек уже прошла обучение.
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