  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В комитете внутренней политики Курской области сменился председатель

Свой пост по семейным обстоятельствам покинул Игорь Черкашин

Читайте также

В комитете внутренней политики Курской области сменился председатель. Свой пост 1 марта покинул Игорь Черкашин. Как сообщают в пресс-службе региональной администрации - по семейным обстоятельствам. 

Игорь Черкашин занимал эту должность с 2011 года. 

«Во многом именно благодаря ему было обеспечено взаимодействие со всеми муниципалитетами. Он сумел выстроить в регионе важный конструктивный диалог со всеми политическими силами и общественными организациями», - говорится в сообщении. 

Исполнение обязанностей председателя комитета возложено на Анатолия Дрогана, который возглавлял управление по взаимодействию с органами местного самоуправления того же комитета.
+1 -0

Новая музыка

Лента новостей

От 4ºС мороза до 5ºС тепла и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

Под Курском авто вылетело с трассы и опрокинулось

В Курске продолжают латать ямы на дорогах литым асфальтом

Курские дороги, которые отремонтируют по «БКАД», можно найти на онлайн-карте

В Курске начались занятия в детской академии тенниса

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске