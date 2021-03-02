Свой пост по семейным обстоятельствам покинул Игорь Черкашин

В комитете внутренней политики Курской области сменился председатель. Свой пост 1 марта покинул Игорь Черкашин. Как сообщают в пресс-службе региональной администрации - по семейным обстоятельствам.





Игорь Черкашин занимал эту должность с 2011 года.





«Во многом именно благодаря ему было обеспечено взаимодействие со всеми муниципалитетами. Он сумел выстроить в регионе важный конструктивный диалог со всеми политическими силами и общественными организациями», - говорится в сообщении.





Исполнение обязанностей председателя комитета возложено на Анатолия Дрогана, который возглавлял управление по взаимодействию с органами местного самоуправления того же комитета.