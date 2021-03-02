Куряне могут обратиться к властям через ссылку-виджет «Подать жалобу» на сайте областной администрации

В комитете цифрового развития также объяснили, почему скрыты обращения курян по теме «Вакцинация» на портале «Действуем вместе»

У курян появился новый канал взаимодействия с местными чиновниками – возможность направить обращение через ссылку-виджет «Подать жалобу» на официальном сайте администрации Курской области и на сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В региональном комитете цифрового развития и связи говорят, что такой способ обращения значительно сократит сроки рассмотрения проблемных вопросов и обеспечит оперативное реагирование на жалобы. Вдобавок обратиться к властям можно простым способом: не нужно запоминать название сайта, с которого можно подать жалобу, достаточно лишь зайти на любой сайт органа власти.





В комитете также объяснили, почему скрыты обращения курян по теме «Вакцинация» на портале «Действуем вместе», которые они оставляют через госуслуги. Комментарии не отображены в соответствии с требованиями закона о персональных данных. Вся информация при пересылке из портала госуслуг в «Действуем вместе» конфиденциальна. Это правило распространяется на все виды обращений независимо от их тематики. При этом направленные через портал госуслуг сообщения в установленном порядке обрабатывают ответственные органы власти.