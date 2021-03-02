  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне могут обратиться к властям через ссылку-виджет «Подать жалобу» на сайте областной администрации

В комитете цифрового развития также объяснили, почему скрыты обращения курян по теме «Вакцинация» на портале «Действуем вместе»

Читайте также

У курян появился новый канал взаимодействия с местными чиновниками – возможность направить обращение через ссылку-виджет «Подать жалобу» на официальном сайте администрации Курской области и на сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 
В региональном комитете цифрового развития и связи говорят, что такой способ обращения значительно сократит сроки рассмотрения проблемных вопросов и обеспечит оперативное реагирование на жалобы. Вдобавок обратиться к властям можно простым способом: не нужно запоминать название сайта, с которого можно подать жалобу, достаточно лишь зайти на любой сайт органа власти. 

В комитете также объяснили, почему скрыты обращения курян по теме «Вакцинация» на портале «Действуем вместе», которые они оставляют через госуслуги. Комментарии не отображены в соответствии с требованиями закона о персональных данных. Вся информация при пересылке из портала госуслуг в «Действуем вместе» конфиденциальна. Это правило распространяется на все виды обращений независимо от их тематики. При этом направленные через портал госуслуг сообщения в установленном порядке обрабатывают ответственные органы власти.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

От 4ºС мороза до 5ºС тепла и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

Под Курском авто вылетело с трассы и опрокинулось

В Курске продолжают латать ямы на дорогах литым асфальтом

Курские дороги, которые отремонтируют по «БКАД», можно найти на онлайн-карте

В Курске начались занятия в детской академии тенниса

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске