Работающим курянам 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, продлили больничные до 14 марта

Электронные больничные оформят дистанционно, посещать поликлинику или вызывать врача на дом не потребуется

Работающим курянам 65 лет и старше, находящимся в режиме самоизоляции, продлили больничные до 14 марта. Как и ранее, электронные больничные листы оформят дистанционно, посещать поликлинику или вызывать врача на дом не потребуется.Расчет пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств Фонда социального страхования.Отмечается, что получить больничный работающие пенсионеры могут в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Также важно, чтобы работники во время действия электронного больничного находились по месту жительства.