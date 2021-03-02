На курской трассе автомобилист погиб, выехав на встречку

Авария произошла в Октябрьском районе Курской области

1 марта в Октябрьском районе Курской области в ДТП погиб 40-летний автомобилист. Авария произошла на 13 км автодороги «Крым - Иванино» около восьми часов утра.Как сообщает ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Мазда 6» ехал со стороны Курчатова в сторону Курска и, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Ланос», за рулем которого была 41-летняя женщина.В результате водитель «Мазды» скончался на месте, а женщина получила травмы.