В курском культурном центре семейного чтения и досуга имени Петра Михина пройдет неделя памяти ветерана

Сегодня нашему земляку, Почетному гражданину Курска Петру Алексеевичу исполнилось бы 100 лет

Со 2 по 5 марта культурном центре семейного чтения и досуга имени Петра Михина пройдет неделя памяти ветерана. Сегодня нашему земляку Петру Алексеевичу исполнилось бы 100 лет. К сожалению, он ушёл, не дожив всего совсем немного до своего юбилея - 7 декабря прошлого года.Петр Михин — кавалер ордена Александра Невского, член Союза писателей России, лауреат Областного конкурса общественного признания «Человек года-2012», «Курская антоновка», Областного конкурса журналистов имени К. Воробьева и Областного конкурса писателей имени В. Овечкина, победитель Областного творческого конкурса «День Победы-65». Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».Сегодня в 13.40 состоится литературно-патриотический урок «Петр Алексеевич Михин: жизнь и подвиг Героя». В программе: знакомство с жизнью и творчеством Петра Алексеевича, выступление курских писателей, просмотр документального фильма «Как я стал учителем», чтение отрывков из произведений писателя-фронтовика.3 марта в 13.00 пройдет встреча-диалог «Петр Михин – отец, педагог, писатель». Вадим Петрович Михин поделится воспоминаниями об отце, познакомит с интересными фактами из его биографии, расскажет о семейных традициях.4 марта в 13.00 состоится мастер-класс «Красные маки» по изготовлению цветов в технике оригами по мотивам рассказа Петра Михина «Любовь фронтовая».