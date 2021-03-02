В курском культурном центре семейного чтения и досуга имени Петра Михина пройдет неделя памяти ветерана
Сегодня нашему земляку, Почетному гражданину Курска Петру Алексеевичу исполнилось бы 100 лет
Петр Михин — кавалер ордена Александра Невского, член Союза писателей России, лауреат Областного конкурса общественного признания «Человек года-2012», «Курская антоновка», Областного конкурса журналистов имени К. Воробьева и Областного конкурса писателей имени В. Овечкина, победитель Областного творческого конкурса «День Победы-65». Его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Сегодня в 13.40 состоится литературно-патриотический урок «Петр Алексеевич Михин: жизнь и подвиг Героя». В программе: знакомство с жизнью и творчеством Петра Алексеевича, выступление курских писателей, просмотр документального фильма «Как я стал учителем», чтение отрывков из произведений писателя-фронтовика.
3 марта в 13.00 пройдет встреча-диалог «Петр Михин – отец, педагог, писатель». Вадим Петрович Михин поделится воспоминаниями об отце, познакомит с интересными фактами из его биографии, расскажет о семейных традициях.
4 марта в 13.00 состоится мастер-класс «Красные маки» по изготовлению цветов в технике оригами по мотивам рассказа Петра Михина «Любовь фронтовая».