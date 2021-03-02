Пенсионерка из Курской области две недели переводила деньги мошенникам в надежде получить компенсацию за лекарства

Все это время о предложенном вознаграждении она не рассказывала никому из своих близких и знакомых

70-летняя жительница Поныровского района Курской области две недели переводила деньги мошенникам в надежде получить компенсацию за лекарства. Несколько лет назад ее семья действительно заказывала витамины и добавки. Поэтому селянка легко поверила незнакомцу, который по телефону рассказал, что теперь фирму-изготовителя привлекли к ответственности за недобросовестное производство и каждому покупателю положена крупная компенсация.Желая получить 460 тысяч рублей, пенсионерка соглашалась на все условия и больше двух недель переводила деньги под самыми разными предлогами, начиная от страховки, оплаты за доставку денег и заканчивая оплатой услуг юристов. Все это время о предложенном вознаграждении она не рассказывала никому из своих близких и знакомых. Только спустя несколько недель, когда женщина перечислила больше 270 тысяч рублей, ее стало настораживать, когда звонивший придумал новые предлоги выманить средства.Примечательно, что номера счетов мошенников пенсионерка записывала на листовке по профилактике мошенничеств, которую получила от правоохранителей с четким предупреждением о действиях мошенников.Возбуждено уголовное дело.