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Завтра в Курской области будут звучать сирены

Спасатели просят курян сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми
Завтра в Курской области будут звучать сирены

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Завтра, 3 марта в Курской области, как и во всех регионах страны, пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10:40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляции на областной телерадиокомпании «Сейм» (до 1 мин), сообщает МЧС.

Цель проверок - отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до жителей об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Спасатели просят курян сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

В этом году запланированы две такие проверки - 3 марта и 6 октября.

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