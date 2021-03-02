Завтра в Курской области будут звучать сирены
Спасатели просят курян сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми
Цель проверок - отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до жителей об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Спасатели просят курян сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.
В этом году запланированы две такие проверки - 3 марта и 6 октября.