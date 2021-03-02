Завтра в Курской области будут звучать сирены

Спасатели просят курян сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми

Завтра, 3 марта в Курской области, как и во всех регионах страны, пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10:40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляции на областной телерадиокомпании «Сейм» (до 1 мин), сообщает МЧС.Цель проверок - отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до жителей об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Спасатели просят курян сохранять спокойствие - подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.В этом году запланированы две такие проверки - 3 марта и 6 октября.