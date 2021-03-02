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Лента новостей / В регионе

Курские дороги, которые отремонтируют по «БКАД», можно найти на онлайн-карте

Кликнув на интересующий участок, можно увидеть фотографии дорог до и после проведения работ, узнать название объекта, его статус, а также планируемое время начала или срока сдачи

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На портале «Безопасные качественные дороги» размещена интерактивная карта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Туда входят и курские дороги.  

В разделе «Дорожная карта» можно узнать о планируемом ремонте и строительстве дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также об объектах, приведенных в нормативное состояние по итогам последних двух лет. Кликнув на интересующий участок, можно увидеть фотографии дорог до и после проведения работ, узнать название объекта, его статус, а также планируемое время начала или срока сдачи его в эксплуатацию.

В этом году планируется провести ремонт 26 улиц Курска общей протяженностью более 31 км, 4 участков региональных дорог общей протяженностью 30,4 км и 9 объектов на дорогах муниципального значения общей протяженностью более 10 км.

В Курске также продолжится реконструкция участка автодороги по улице Бойцов 9-й дивизии протяженностью 600 м.
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