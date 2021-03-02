В Курске продолжают латать ямы на дорогах литым асфальтом
Основные работы выполняются на магистральных дорогах с активным автомобильным трафиком
Уже выполнены работы на площади более 700 м2 из запланированных 1300 м2. Бригады дорожников выполняют ямочный ремонт на улицах Карла Маркса, 50 лет Октября, 1-й Агрегатной, Маяковского, Октябрьской, Энгельса и на проспекте Кулакова.
Примерно через 2-3 недели дорожники начнут работать горячей асфальтобетонной смесью, которая требует более щадящих погодных условий. Всего в этом году запланированы работы по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью на площади более 41 тысяч м2.