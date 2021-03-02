Основные работы выполняются на магистральных дорогах с активным автомобильным трафиком

В Курске продолжают латать ямы на дорогах литым асфальтом. На курских улицах сегодня трудятся четыре бригады. За смену одна бригада дорожных рабочих приводит в порядок асфальт на площади 22-25 м2, объяснил генеральный директор ООО «Благоустройство» Николай Логвинов. Основные работы выполняются на магистральных дорогах с активным автомобильным трафиком. Литой асфальт позволяет работать при минусовых температурах и в условиях повышенной влажности.Уже выполнены работы на площади более 700 м2 из запланированных 1300 м2. Бригады дорожников выполняют ямочный ремонт на улицах Карла Маркса, 50 лет Октября, 1-й Агрегатной, Маяковского, Октябрьской, Энгельса и на проспекте Кулакова.Примерно через 2-3 недели дорожники начнут работать горячей асфальтобетонной смесью, которая требует более щадящих погодных условий. Всего в этом году запланированы работы по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью на площади более 41 тысяч м2.