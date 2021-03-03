  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Жительницу Курской области, попавшую под тепловоз, прооперировали в областной больнице

Курским врачам помогали столичные коллеги из НИИ им. Н.В. Склифосовского

Читайте также

Жительницу Пристенского района Курской области, попавшую под тепловоз, прооперировали в областной больнице. У 18-летней девушки были тяжелые переломы тазовых костей, медики провели операцию по металлоостеосинтезу переломов. Помогали курским врачам столичные коллеги из НИИ им. Н.В. Склифосовского. Руководил операцией травматолог отделения сочетанной и множественной травмы Никита Заднепровский. Именно он был одним из авторов методики, которая позволяет проводить операцию с минимальным количеством разрезов, что существенно сокращает время восстановления больного после вмешательства. 

Для работников областной больницы, в том числе для травматологов, проведенная операция носила обучающий характер. Отмечается, что такое сотрудничество продолжается уже на протяжении полугода.  Это вторая подобная операция в Курской области. Первая состоялась в конце прошлого года, тогда сотрудники НИИ им. Н.В. Склифосовского прооперировали 20-летнюю жительницу Мантуровского района.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Спасатели проинспектировали Курское водохранилище и встретили там несколько десятков рыбаков

Куряне могут круглосуточно обращаться в городскую паводковую комиссию

Курянин похитил деньги с чужого счета через сим-карту прежней владелицы

121 новый случай коронавируса выявлен в Курской области за минувший день

Парк «Боева дача» получил статус особо охраняемой природной территории

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске