Жительницу Курской области, попавшую под тепловоз, прооперировали в областной больнице

Курским врачам помогали столичные коллеги из НИИ им. Н.В. Склифосовского

Жительницу Пристенского района Курской области, попавшую под тепловоз, прооперировали в областной больнице. У 18-летней девушки были тяжелые переломы тазовых костей, медики провели операцию по металлоостеосинтезу переломов. Помогали курским врачам столичные коллеги из НИИ им. Н.В. Склифосовского. Руководил операцией травматолог отделения сочетанной и множественной травмы Никита Заднепровский. Именно он был одним из авторов методики, которая позволяет проводить операцию с минимальным количеством разрезов, что существенно сокращает время восстановления больного после вмешательства.





Для работников областной больницы, в том числе для травматологов, проведенная операция носила обучающий характер. Отмечается, что такое сотрудничество продолжается уже на протяжении полугода. Это вторая подобная операция в Курской области. Первая состоялась в конце прошлого года, тогда сотрудники НИИ им. Н.В. Склифосовского прооперировали 20-летнюю жительницу Мантуровского района.