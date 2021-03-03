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Курянин похитил деньги с чужого счета через сим-карту прежней владелицы

Молодой человек в одном из салонов сотовой связи приобрел сим-карту и обнаружил, что прежний владелец подключил к номеру телефона услугу «мобильный банк»
Курянин похитил деньги с чужого счета через сим-карту прежней владелицы

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Железногорские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты местной жительницы. Со счета горожанки списали три тысячи рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело. 

В ходе расследования похитителя нашли. Им оказался 28-летний житель Курска. Молодой человек в одном из салонов сотовой связи приобрел сим-карту. Подключив ее к своему мобильному устройству, обнаружил, что прежний владелец подключил к номеру телефона услугу «мобильный банк». Воспользовавшись ситуацией, курянин перевел деньги с чужой банковской карты на свою и потратил их. 

Свою курянин признал полностью и раскаялся в содеянном. Нанесенный ущерб в рамках следствия он уже возместил.

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