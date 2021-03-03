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Куряне могут круглосуточно обращаться в городскую паводковую комиссию

Паводковые комиссии сформированы и в каждом округе Курска


Куряне могут круглосуточно обращаться в городскую паводковую комиссию

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Куряне могут круглосуточно обращаться в городскую паводковую комиссию по телефонам: 51-92-80, 51-92-91 и 51-92-89. Комиссия работает на базе управления по делам ГО и ЧС. 

Паводковые комиссии сформированы и в каждом округе Курска:

Сеймский округ - 37-04-70;
Железнодорожный округ - 26-12-75, 26-09-34;
Центральный округ - 70-23-12.

Телефоны, которые могут пригодиться:

112 – служба спасения Курской области;
01 – противопожарная служба Курской области;
02, 36-82-45 – управление внутренних дел Курска;
03 – скорая медицинская помощь;
04, 39-99-61 – аварийная служба Курскгаз;
70-06-14 – аварийно-диспетчерская служба горводоканала;
35-09-11 – аварийно-диспетчерская служба горэлектросетей;
52-65-76 - Аварийно-спасательная служба Курской области.

Курская ЕДДС контролирует паводковую обстановку на основании гидрологического бюллетеня. Согласно данным Росгидромета по Курской области, уровень выхода воды на пойму реки Тускарь в Курске составляет 500 сантиметров. По состоянию на 2 марта — 318 сантиметров.

На особом контроле спасателей — паводковая обстановка в Сеймском округе. Там угроза подтопления связана с таянием снега на полях. Среди проблемных участков - улицы Прилужная, Лучистая, Утренняя, Арматурная и Черняховского. В Центральном округе сотрудники администрации проводят разъяснительную работу с собственниками частных домов, выдают памятки с номерами телефонов, по которым можно обратиться в случае необходимости, в том числе, оперативных служб города.

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