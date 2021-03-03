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Спасатели проинспектировали Курское водохранилище и встретили там несколько десятков рыбаков

Спасатели предупреждают: лёд на водоёмах становится опасным
Спасатели проинспектировали Курское водохранилище и встретили там несколько десятков рыбаков

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Спасатели проинспектировали Курское водохранилище. В ходе рейда инспекторы встретили несколько десятков человек, с каждым из них провели профилактическую беседу на тему безопасности на льду и вручили памятки. 

Контрольные замеры толщины льда показали - лёд толщиной от 30 до 40 сантиметров. Такая толщина льда считается безопасной, отмечают в МЧС. Однако, есть места, где лёд изменил свою структуру и может не выдержать веса человека. С высоты птичьего полёта спасатели обнаружили несколько промоин, места с тонким льдом, проходящие вдоль русла водоёма. 

Отмечается, что рыбаки были подготовлены к любым экстремальным поворотам. У каждого при себе были элементарные средства спасения, практически на каждом – спасательный жилет.

С начала года инспекторы провели почти 60 патрулирований водоёмов, проинструктировали несколько тысяч человек. В период межсезонья работу по профилактике гибели людей на водных объектах усилят. Спасатели предупреждают: столбик термометра меняет своё положение от положительных до отрицательных значений, а, значит, лёд на водоёмах становится опасным - хрупким и пористым.
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