Спасатели проинспектировали Курское водохранилище и встретили там несколько десятков рыбаков

Спасатели предупреждают: лёд на водоёмах становится опасным

Спасатели проинспектировали Курское водохранилище. В ходе рейда инспекторы встретили несколько десятков человек, с каждым из них провели профилактическую беседу на тему безопасности на льду и вручили памятки.Контрольные замеры толщины льда показали - лёд толщиной от 30 до 40 сантиметров. Такая толщина льда считается безопасной, отмечают в МЧС. Однако, есть места, где лёд изменил свою структуру и может не выдержать веса человека. С высоты птичьего полёта спасатели обнаружили несколько промоин, места с тонким льдом, проходящие вдоль русла водоёма.Отмечается, что рыбаки были подготовлены к любым экстремальным поворотам. У каждого при себе были элементарные средства спасения, практически на каждом – спасательный жилет.С начала года инспекторы провели почти 60 патрулирований водоёмов, проинструктировали несколько тысяч человек. В период межсезонья работу по профилактике гибели людей на водных объектах усилят. Спасатели предупреждают: столбик термометра меняет своё положение от положительных до отрицательных значений, а, значит, лёд на водоёмах становится опасным - хрупким и пористым.