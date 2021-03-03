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В этом году 109 молодым семьям из Курской области выдадут социальные выплаты на улучшение жилищных условий

На эти цели выделено более 82 миллионов рублей
В этом году 109 молодым семьям из Курской области выдадут социальные выплаты на улучшение жилищных условий

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В этом году 109 молодым семьям из Курской области выдадут социальные выплаты на улучшение жилищных условий. На эти цели в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» выделено более 82 миллионов рублей  Объем софинансирования областного бюджета - 20 с лишним миллионов.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты выданы 30 муниципальным образованиям. Получив долгожданные свидетельства, молодые семьи уже начали подбирать жилье на первичном и вторичном рынках региона.

Как пояснили в областном комитете строительства, социальную выплату можно направить на приобретение и строительство жилья, первоначальный взнос по ипотеке, участие в долевом строительстве, а также на погашение ранее полученной ипотеки.

В прошлом году с помощью таких соцвыплат свои жилищные условия улучшили 68 молодых семей из 34 муниципальных образований региона, 32 семьи из них - многодетные. На эти цели было направлено 51,74 млн рублей.

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