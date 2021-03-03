Грабителям, избившим подростков возле ТРЦ, грозит до 7 лет колонии

Инцидент произошел на улице Радищева

В Курске полицейские задержали грабителей, избивших двух подростков возле ТРЦ. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.Как рассказал старший инспектор группы по связям со СМИ курского УМВД Сергей Ружицкий, и нападавшие и потерпевшие вечером проводили время в одном из развлекательных центров. Между двумя компаниями неожиданно возник словесный конфликт, который решили урегулировать уже на улице. Но у входа в здание злоумышленники, не стали ничего выяснять, а просто набросились на оппонентов с кулаками.Парни попытались убежать от агрессоров, но те продолжили их преследовать. На перекрёстке улиц Радищева и Гоголя они догнали одного из потерпевших и, избивая, отобрали мобильный телефон. В это время в конфликт вмешались случайные прохожие, один из которых вызвал полицию. Осознав, что остались в меньшинстве, злоумышленники скрылись.Прибывшие стражи порядка отправились на поиски нападавших. Вскоре нашлись свидетели происшествия, которые рассказали правоохранителям, где могут находиться подозреваемые. Выяснилось, что они вернулись обратно в развлекательный центр. На выходе из здания злодеев задержали и доставили в отдел.Отмечается, что двое из них несовершеннолетние. За участие в нападении подростков отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их 19-летнего товарища допросили в отделе полиции.По факту произошедшего продолжается проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ "Грабёж". Её санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.