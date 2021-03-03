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МЧС: уровень подъема воды на курских водоемах опасений не вызывает

В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС ежедневно поступают сведения о режиме водных объектов региона
МЧС: уровень подъема воды на курских водоемах опасений не вызывает

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Уровень подъема воды  на курских водоемах опасений не вызывает, заверили в региональном МЧС. 

Подъема уровня воды на реках не зафиксировано, так как на водоемах продолжается ледостав. Однако незначительное повышение показателей зарегистрировано на водных объектах Курской области. 

Так, сегодня на реке в селе Лебяжье в Курском районе отмечается рост уровня воды по сравнению с предыдущим днем на 45 сантиметров, - пояснила специалист по мониторингу и прогнозированию ЦУКС Главного управления Наталья Еськова. На остальных водоемах - от 1 до 18 сантиметров.

Критический уровень выхода воды на пройму реки Сейм в селе Лебяжье составляет 210 сантиметров. На данный момент, отмечает специалист, уровень воды над нулевым графиком составляет всего 68 сантиметров, что не выходит за пределы средних многолетних значений.

Отмечается, что спасатели держат на контроле любое повышение или понижение. В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС ежедневно поступают сведения о режиме водных объектов региона. 

По прогнозам синоптиков, в Курской области сохранятся стабильные погодные условия, которые будут способствовать незначительным изменениям показателей в гидрологической карте региона.
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