Российские вирусологи предполагают, что в нашей стране он может начать распространяться в конце марта-апреле

Курян, приезжающих из-за границы, проверяют на британский штамм коронавируса. Об этом сообщает издание "Друг для друга" со ссылкой на областной комитет здравоохранения. Как пояснили в комитете, это делается во всех регионах. Правда, специальных тест-систем у нас пока нет. У пациентов берут анализ и направляют его в референс-лаборатории Роспотребнадзора.Британская мутация ковида, напомним, считается более заразной и вызывает более тяжелое течение заболевания. Российские вирусологи предполагают, что в нашей стране она может начать распространяться в конце марта-апреле. Но специалисты заявляют, что российские вакцины эффективны и в отношении всех новых штаммов коронавируса.