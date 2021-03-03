Курян, приезжающих из-за границы, проверяют на британский штамм коронавируса
Российские вирусологи предполагают, что в нашей стране он может начать распространяться в конце марта-апреле
Британская мутация ковида, напомним, считается более заразной и вызывает более тяжелое течение заболевания. Российские вирусологи предполагают, что в нашей стране она может начать распространяться в конце марта-апреле. Но специалисты заявляют, что российские вакцины эффективны и в отношении всех новых штаммов коронавируса.