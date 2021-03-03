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Курян, приезжающих из-за границы, проверяют на британский штамм коронавируса

Российские вирусологи предполагают, что в нашей стране он может начать распространяться в конце марта-апреле
Курян, приезжающих из-за границы, проверяют на британский штамм коронавируса

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Курян, приезжающих из-за границы, проверяют на британский штамм коронавируса. Об этом сообщает издание "Друг для друга" со ссылкой на областной комитет здравоохранения. Как пояснили в комитете, это делается во всех регионах. Правда, специальных тест-систем у нас пока нет. У пациентов берут анализ и направляют его в референс-лаборатории Роспотребнадзора. 

Британская мутация ковида, напомним, считается более заразной и вызывает более тяжелое течение заболевания. Российские вирусологи предполагают, что в нашей стране она может начать распространяться в конце марта-апреле. Но специалисты заявляют, что российские вакцины эффективны и в отношении всех новых штаммов коронавируса. 

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