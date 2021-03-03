Арт-объект установили к годовщине Всероссийской акции #МыВместе

Во дворе 1-й поликлиники Курска установили «Сердце на подиуме». Арт-объект символизирует чистосердечную благодарность всем врачам и волонтерам за их работу, поддержку и помощь во время пандемии.Скульптуру изготовили в Москве для тех регионов, где активно работали волонтеры Всероссийской акции #МыВместе.Всероссийская акция стартовала ровно год назад. С этого дня волонтёрские штабы в Курской области оказывают всестороннюю помощь тем, кого затронула пандемия: доставляют продукты и лекарства, раздают маски, развозят врачей на вызовы к пациентам. Сейчас этой работой на постоянной основе занимаются более 600 волонтеров.Добавим, что с 1 по 5 марта по всей стране отмечают годовщину Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: в городах проходят массовые акции и мероприятия.