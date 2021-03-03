Во дворе 1-й поликлиники Курска установили «Сердце на подиуме»
Арт-объект установили к годовщине Всероссийской акции #МыВместе
Скульптуру изготовили в Москве для тех регионов, где активно работали волонтеры Всероссийской акции #МыВместе.
Всероссийская акция стартовала ровно год назад. С этого дня волонтёрские штабы в Курской области оказывают всестороннюю помощь тем, кого затронула пандемия: доставляют продукты и лекарства, раздают маски, развозят врачей на вызовы к пациентам. Сейчас этой работой на постоянной основе занимаются более 600 волонтеров.
Добавим, что с 1 по 5 марта по всей стране отмечают годовщину Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: в городах проходят массовые акции и мероприятия.