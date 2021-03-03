На пожаре в Курске пострадали двое мужчин

ЧП произошло на ул. Широкая

Сегодня около пяти часов утра в службу спасения поступило сообщение о загорании в жилом доме на ул. Широкая в Курске. Горел жилой кирпичный дом. Спасатели были на месте спустя всего минуту и приступили к ликвидации загорания. Через несколько минут огнеборцы справились с пламенем. Однако огонь успел повредить потолок и стены в коридоре, домашние вещи, закоптить потолок и стены по всей площади дома. Пострадали два человека: 83-летний пенсионер и 48-летний мужчина. Их доставили в больницу.





Причины пожара устанавливаются.