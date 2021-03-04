В Курске под суд идет лжеполицейский, обманувший бизнесмена на миллион рублей

Он представлялся высокопоставленным сотрудником одной из правоохранительных структур и обещал за вознаграждение помочь прекратить уголовное дела в отношении предпринимателя

В Курске под суд идет 48-летний мужчина, обманувший бизнесмена на миллион рублей. Он представлялся высокопоставленным сотрудником одной из правоохранительных структур и обещал за вознаграждение помочь прекратить уголовное дела в отношении предпринимателя.Как рассказали в УМВД, через общих знакомых курянин узнал о том, что в отношении одного из местных бизнесменов проводится проверка по факту его причастности к незаконному предпринимательству. Чтобы нажиться на проблеме горожанина, аферист представился правоохранителем и заверил, что, благодаря своим связям, может помочь в уклонении от уголовного производства за сумму более миллиона рублей. Для создания видимости он даже организовывал встречи с разными людьми, представляя их сотрудниками правоохранительного ведомства.Обман раскрылся, когда после передачи денег, дщело в отношении бизнесмена не прекратилось. Тогда он обратился в правоохранительные органы, признался, что незаконно передал деньги их коллеге. Выяснилось, что этот "полицейский" не имеет и не имел отношения к службе в правоохранительных ведомствах.Поисками мошенника занялись не только полиция, но и ФСБ. Теперь он сам стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела окончено. Материалы переданы в суд для разбирательства по существу.