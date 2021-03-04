Курянин оформил на себя несколько кредитов и перечислил больше 1 миллиона 250 тысяч неизвестно кому

Лжебанкирам он не поверил, но доверился "правоохранителям"

Житель Курска оформил на себя несколько кредитов и перечислил деньги мошенникам.В полиции он рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что его паспортные данные скомпрометированы. Чтобы преступники не взяли на его имя займ, нужно опередить их, оформив кредит самостоятельно и сохранив деньги на безопасном счёте. В эту историю мужчина не поверил.Тогда ему позвонили уже с другого номера, представились сотрудниками силового ведомства и сообщили, что нужно сотрудничать с банковскими работниками, чтобы изобличить истинных преступников. Для убедительности курянину предложили проверить в интернете телефон, с которого ему звонят. Сделав это, он увидел, что номер действительно принадлежит силовому ведомству. После этого курянин сделал всё, что ему предлагали и перевёл неизвестно кому более 1 миллиона 250 тысяч рублей.Полицейские в очередной раз просят курян не верить незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Современные технологии подмены номеров позволяют имитировать звонок с любых номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов. Лучшим советом будет – сразу положить трубку, если с вами начали говорить о финансах. Убедиться в том, что вас обманывают и получить помощь, можно набрав официальный номер банка или обратившись в полицию 02, с мобильного 102.