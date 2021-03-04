Совладелица «Промресурса» курянка Ольга Полторацкая вошла в 20-ку богатейших россиянок по версии Forbes

Forbes Woman создал рейтинг self-made женщин, которые добились результата самостоятельно

Совладелица группы компаний «Промресурс», супруга бизнесмена и депутата Ольга Полторацкая заняла 18-е место в рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes. Отмечается, что редакция Forbes Woman создала альтернативный рейтинг — список self-made женщин, которые либо добились результата самостоятельно, либо активно участвуют в семейном бизнесе (но не получили его по наследству или при разводе).Состояние Ольги Полторацкой оценивается в 75 миллионов долларов. Она является заместителем гендиректора группы «Промресурс» (торговая сеть "Европа") и владеет 45% акций компании. Сейчас у компании более 50 супермаркетов и гипермаркетов в Центральной России (в Курске, Белгороде, Орле, Липецке, Воронеже, Брянске, Рязани и других городах). Также группа «Промресурс» управляет несколькими торговыми центрами и запустила онлайн-гипермаркет «Тут просто».Первое место рейтинга занимает основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в 10 с лишним миллиардов долларов.