Лента новостей / Спорт Сегодня, 13:56 В курском «Динамо» сменился главный тренер До конца сезона руководить командой будет Василий Карасев Читайте также Курское «Динамо» впервые в истории возглавила женщина Курское "Динамо" скоро назовет нового тренера В курском «Динамо» сменился главный тренер. Элен Шакирова, возглавившая команду в начале сезона покинула свой пост по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт «бело-голубых». Главным тренером «Динамо» до конца сезона назначен Василий Карасев. Весь остальной тренерский штаб остаётся без изменений. +0 -0