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Лента новостей / Спорт

В курском «Динамо» сменился главный тренер

До конца сезона руководить командой будет Василий Карасев
В курском «Динамо» сменился главный тренер

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В курском «Динамо» сменился главный тренер. Элен Шакирова, возглавившая команду в начале сезона покинула  свой пост по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт «бело-голубых». 

Главным тренером «Динамо» до конца сезона назначен Василий Карасев. Весь остальной тренерский штаб остаётся без изменений.
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