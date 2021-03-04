До конца сезона руководить командой будет Василий Карасев

В курском «Динамо» сменился главный тренер. Элен Шакирова, возглавившая команду в начале сезона покинула свой пост по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт «бело-голубых».Главным тренером «Динамо» до конца сезона назначен Василий Карасев. Весь остальной тренерский штаб остаётся без изменений.