ТАКТ".Постепенное снятие ограничений на работу развлекательных центров Курской области коснулось и аттракционов. Поэтому специалисты регионального Гостехнадзора возобновили мониторинг и проверили 24 аттракциона в Курске и Железногорске, сообщает телеканал "
Серьёзных нарушений, которые могли бы угрожать безопасности людей, не выявлено. Два вынесенных собственникам предостережения связаны с отсутствием медицинских аптечек, журналов учёта и другой обязательной документации. В результате повторных проверок специалисты отметили, что данные нарушения были успешно устранены.
В Курске проходят проверки аттракционов
Два вынесенных собственникам предостережения связаны с отсутствием медицинских аптечек, журналов учёта и другой обязательной документации