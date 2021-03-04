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В Курске проходят проверки аттракционов

Два вынесенных собственникам предостережения связаны с отсутствием медицинских аптечек, журналов учёта и другой обязательной документации
В Курске проходят проверки аттракционов

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Постепенное снятие ограничений на работу развлекательных центров Курской области коснулось и аттракционов. Поэтому специалисты регионального Гостехнадзора возобновили мониторинг и проверили 24 аттракциона в Курске и Железногорске, сообщает телеканал "ТАКТ". 

Серьёзных нарушений, которые могли бы угрожать безопасности людей, не выявлено. Два вынесенных собственникам предостережения связаны с отсутствием медицинских аптечек, журналов учёта и другой обязательной документации. В результате повторных проверок специалисты отметили, что данные нарушения были успешно устранены.
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