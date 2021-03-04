Под Курском ВАЗ врезался в дорожное ограждение. Пострадали две девочки
Авария произошла на автодороге «Курск – Поныри»
Как сообщили в ГИБДД, ДТП случилось в седьмом часу на автодороге «Курск – Поныри». 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21070 ехал со стороны поселка Поныри в сторону поселка Золотухино. На 46 км дороги он не справился с управлением и врезался в дорожное барьерное ограждение.
В результате пострадали две его пассажирки 17-летняя и 16-летняя девушки. С ранениями их доставили в больницу.