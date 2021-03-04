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Лента новостей / Происшествия

Под Курском ВАЗ врезался в дорожное ограждение. Пострадали две девочки

Авария произошла на автодороге «Курск – Поныри»

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Ранним утром 3 марта в Золотухинском районе Курской области произошла авария, в котрой пострадали две девочки-подростка. 

Как сообщили в ГИБДД, ДТП случилось в седьмом часу на автодороге «Курск – Поныри». 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21070 ехал со стороны поселка Поныри в сторону поселка Золотухино. На 46 км дороги он не справился с управлением и врезался в дорожное барьерное ограждение. 

В результате пострадали две его пассажирки 17-летняя и 16-летняя девушки. С ранениями их доставили в больницу.

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