Под Курском ВАЗ врезался в дорожное ограждение. Пострадали две девочки

Авария произошла на автодороге «Курск – Поныри»

Ранним утром 3 марта в Золотухинском районе Курской области произошла авария, в котрой пострадали две девочки-подростка.Как сообщили в ГИБДД, ДТП случилось в седьмом часу на автодороге «Курск – Поныри». 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21070 ехал со стороны поселка Поныри в сторону поселка Золотухино. На 46 км дороги он не справился с управлением и врезался в дорожное барьерное ограждение.В результате пострадали две его пассажирки 17-летняя и 16-летняя девушки. С ранениями их доставили в больницу.