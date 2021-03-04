Курян предупреждают о снеге, дожде и гололедице ночью на дорогах

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3ºС мороза до 2ºС тепла

МЧС просит быть осторожнее курских автомобилистов, которым предстоит поездка грядущей ночью.По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области ночью ожидается небольшой снег, местами с мокрым снегом и дождем. На дорогах местами гололедица.Температура воздуха ночью будет колебаться от 3ºС мороза до 2ºС тепла.В течение дня 5 марта будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Термометры покажут от 0 до 5ºС тепла.