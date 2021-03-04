В Курске почти на 30-ти улицах ведется ямочный ремонт

Отремонтировано более 808 квадратных метров повреждений

В Курске продолжается ямочный ремонт. Сейчас дорожники трудятся на улицах 50 лет Октября, Ленина, Добролюбова, Сонина, Карла Маркса, Светлая, Верхняя Луговая, Перекальского, Радищева, Олимпийская, Запольная, Фрунзе, Куйбышева, 2-я Восточная, Октябрьская, Малых, 2-я Новоселовка, Маяковского, Дубровинского, 1-я Агрегатная, Бойцов 9-й Дивизии, проезд от проспекта Клыкова до областной больницы, проспект Кулакова, проспект Дериглазова, проезд в районе дома № 39 по проспекту Клыкова, Сумская, Черняховского, Кировский мост и на мосту через реку Сейм.Как рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, отремонтировано более 808 квадратных метров повреждений дорожного покрытия.