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В Курской области фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы

За появлением таких локальных пожаров будут следить как с земли, так и из космоса 
В Курской области фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы

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В Курской области фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы, стерни и пожнивных остатков. Об этом говорится в протоколе селекторного совещания по вопросам охраны лесов от пожаров, состоявшегося под председательством Виктории Абрамченко - заместителя председателя правительства по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости.

За появлением таких локальных пожаров будут следить как с земли, так и из космоса с помощью спутников.  Определением хозяина участка, где возникло возгорание, займется Росреестр.

К 1 апреля должен быть составлен прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. После этого Росгидромету и Рослесхозу поручено довести его до региональных органов исполнительной власти.
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