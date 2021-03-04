В Курской области фермеров могут лишить субсидий за пал сухой травы
За появлением таких локальных пожаров будут следить как с земли, так и из космоса
За появлением таких локальных пожаров будут следить как с земли, так и из космоса с помощью спутников. Определением хозяина участка, где возникло возгорание, займется Росреестр.
К 1 апреля должен быть составлен прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. После этого Росгидромету и Рослесхозу поручено довести его до региональных органов исполнительной власти.