На следующей неделе курян снова оставят без света

Отключения электроэнергии запланированы во всех округах Курска

На следующей неделе в Курске намечены очередные плановые ремонтные работы в электросетях. Поэтому часть домов попадает в зону отключения электроэнергии:ул. Малиновая 21-53, 22-56; ул. Бочарова43-65, 52-58; ул. Овечкина 80Д-106А, 55-83; ул. Литовская 35А-55; 4-7-е Краснополянские переулки, Магистральный проезд 4А,4Б,4В,4Г,5А,5Б,5В, 6А,6Б,6В,6Г.Элеваторный проезд 5, 3, 14.ул. Менделеева -49-57, ул. Крюково 8, 10, ул. Ольшанского 33-47, ул. Дейнеки 9, ул. 1-6-я Лесная, Лесной проезд.Строительный переулок 1-9; ул. Магистральная 5-11.Школьный переулок; ул. Школьная 2 – 40; ул. Ломакина 8-12.Учрежденческий переулок 3 - 11; 4 – 14; ул. Мичурина 5 - 13; 8 – 22; ул. Бойцов 9-й Дивизии 9 – 21.ул. Парижской Коммуны 8-40, 19-65; Коммунальный пр-д 2-6, 1-5; ул. Фрунзе 1-63, 38-62; ул. Октябрьская 132-216.ул.8 Марта 2-64, 21-59; ул. Чапаева 1-39, 2-12; ул. Железнодорожная 30-42, 25-41; ул. Линейная 2-20, 1-17; ул. Цурюпы 4-14, 1-15; ул. Коммунальная 14-20, 13-19; ул. Каширцева 13-15ул. Ухтомского 5, 7; ул. Станционная 12, 14, 15, 16, 12/1СНТ Икар.