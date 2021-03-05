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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе курян снова оставят без света

Отключения электроэнергии запланированы во всех округах Курска

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На следующей неделе в Курске намечены очередные плановые ремонтные работы в электросетях. Поэтому часть домов попадает в зону отключения электроэнергии:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 9 по 12 марта с 9-00 до 16-00: 

ул. Малиновая 21-53, 22-56; ул. Бочарова43-65, 52-58; ул. Овечкина 80Д-106А, 55-83; ул. Литовская 35А-55; 4-7-е Краснополянские переулки, Магистральный проезд 4А,4Б,4В,4Г,5А,5Б,5В, 6А,6Б,6В,6Г.

С 9 по 12 марта с 13-30 до 16-30:

Элеваторный проезд 5, 3, 14.

С 9 по 12 марта с 9-30 до 15-00:

ул. Менделеева -49-57, ул. Крюково 8, 10, ул. Ольшанского 33-47, ул. Дейнеки 9, ул. 1-6-я Лесная, Лесной проезд.

С 9 по 12 марта с 9-00 до 17-00:

Строительный переулок 1-9; ул. Магистральная 5-11.

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 9 по 12 марта с 9-00 до 15-00:

Школьный переулок; ул. Школьная 2 – 40; ул. Ломакина 8-12.

С 9 по 10 марта с 13-00 до 17-00: 

Учрежденческий переулок 3 - 11; 4 – 14; ул. Мичурина 5 - 13; 8 – 22; ул. Бойцов 9-й Дивизии 9 – 21.

Телефон для справок: 32-40-89. 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 9 по 12 марта с 9-00 до 17-00: 

ул. Парижской Коммуны 8-40, 19-65; Коммунальный пр-д 2-6, 1-5; ул. Фрунзе 1-63, 38-62; ул. Октябрьская 132-216.

11 марта с 13-30 до 16-00:

ул.8 Марта 2-64, 21-59; ул. Чапаева 1-39, 2-12; ул. Железнодорожная 30-42, 25-41; ул. Линейная 2-20, 1-17; ул. Цурюпы 4-14, 1-15; ул. Коммунальная 14-20, 13-19; ул. Каширцева 13-15

11 марта с 9-00 до 17-00:

ул. Ухтомского 5, 7; ул. Станционная 12, 14, 15, 16, 12/1

С 10 по 11 марта с 9-00 до 12-00:

СНТ Икар.

Телефон для справок: 26-32-10.
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