  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область. В Солнцевской райбольнице вместо ковидного стационара откроется отделение сестринского ухода

Отделение сестринского ухода рассчитано на 15 коек
Курская область. В Солнцевской райбольнице вместо ковидного стационара откроется отделение сестринского ухода

Читайте также

К концу марта в Солнцевской райбольнице вместо ковидного стационара откроется отделение сестринского ухода. До 3 марта там находился стационар для пациентов с коронавируосм на 40 коек, теперь помещение закрыли на дезинфекцию, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Отделение сестринского ухода рассчитано на 15 коек. Создать его позволил ремонт, сделанный в ноябре для организации ковидного стационара. До открытия нового отделения 4 пациента, которым нужна паллиативная помощь, временно находятся в терапевтическом. пациентов с коронавирусом сейчас направляют в другие больницы региона.

Отмечается, что ковидный стационар в Солнцевской больнице работал с ноября прошлого года, за время пандемии в Солнцевском районе помощь получили 373 пациента с коронавирусной инфекцией.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Похолодание и снег прогнозируют в Курской области на выходных

Руководство курского УМВД поощрило четырёх курян за помощь в поимке грабителей

Курская область. В Кукуевке пройдут общественные слушания по проекту генплана

Куряне сомневаются в эффективности ремонта дорог

7 марта в Курске закроют лыжный сезон

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске