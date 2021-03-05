Курская область. В Солнцевской райбольнице вместо ковидного стационара откроется отделение сестринского ухода
Отделение сестринского ухода рассчитано на 15 коек
Отделение сестринского ухода рассчитано на 15 коек. Создать его позволил ремонт, сделанный в ноябре для организации ковидного стационара. До открытия нового отделения 4 пациента, которым нужна паллиативная помощь, временно находятся в терапевтическом. пациентов с коронавирусом сейчас направляют в другие больницы региона.
Отмечается, что ковидный стационар в Солнцевской больнице работал с ноября прошлого года, за время пандемии в Солнцевском районе помощь получили 373 пациента с коронавирусной инфекцией.