Курская область. В Солнцевской райбольнице вместо ковидного стационара откроется отделение сестринского ухода

Отделение сестринского ухода рассчитано на 15 коек

К концу марта в Солнцевской райбольнице вместо ковидного стационара откроется отделение сестринского ухода. До 3 марта там находился стационар для пациентов с коронавируосм на 40 коек, теперь помещение закрыли на дезинфекцию, сообщает региональный комитет здравоохранения.Отделение сестринского ухода рассчитано на 15 коек. Создать его позволил ремонт, сделанный в ноябре для организации ковидного стационара. До открытия нового отделения 4 пациента, которым нужна паллиативная помощь, временно находятся в терапевтическом. пациентов с коронавирусом сейчас направляют в другие больницы региона.Отмечается, что ковидный стационар в Солнцевской больнице работал с ноября прошлого года, за время пандемии в Солнцевском районе помощь получили 373 пациента с коронавирусной инфекцией.