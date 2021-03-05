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Курская область. В Кукуевке пройдут общественные слушания по проекту генплана

Новый генплан утвердят  в апреле после проведения общественных обсуждений
Курская область. В Кукуевке пройдут общественные слушания по проекту генплана

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В Кукуевке пройдут общественные слушания по проекту генплана. Власти пытаются урегулировать ситуацию в этой деревне уже более двух лет. 

Как отметили в областном комитете архитектуры и градостроительства, обеспечена корректировка градостроительной документации муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет», она размещалась в официальных источниках, по ней местная администрация проводила общественные обсуждения. Поступившие от жителей и дирекции заповедника замечания на проект учтены, а документ направлен на доработку. Проект генплана в новой редакции получил положительное Сводное заключение. С 9 марта по 2 апреля намечены общественные обсуждения по данному проекту. Утвердят проект генерального плана депутаты Новопоселеновского сельсовета в апреле - после проведения общественных обсуждений.

Кроме того, в марте планируется подписание соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии и администрацией Курской области по вопросам, связанным с деятельностью Центрально-Чернозёмного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алёхина. Сейчас с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления согласовывают материалы, необходимые для создания новых участков заповедника.

С жителями Кукуевки до конца марта встретится губернатор Роман Старовойт.

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