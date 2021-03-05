Курская область. В Кукуевке пройдут общественные слушания по проекту генплана

Новый генплан утвердят в апреле после проведения общественных обсуждений

В Кукуевке пройдут общественные слушания по проекту генплана. Власти пытаются урегулировать ситуацию в этой деревне уже более двух лет.Как отметили в областном комитете архитектуры и градостроительства, обеспечена корректировка градостроительной документации муниципального образования «Новопоселеновский сельсовет», она размещалась в официальных источниках, по ней местная администрация проводила общественные обсуждения. Поступившие от жителей и дирекции заповедника замечания на проект учтены, а документ направлен на доработку. Проект генплана в новой редакции получил положительное Сводное заключение. С 9 марта по 2 апреля намечены общественные обсуждения по данному проекту. Утвердят проект генерального плана депутаты Новопоселеновского сельсовета в апреле - после проведения общественных обсуждений.Кроме того, в марте планируется подписание соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии и администрацией Курской области по вопросам, связанным с деятельностью Центрально-Чернозёмного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алёхина. Сейчас с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления согласовывают материалы, необходимые для создания новых участков заповедника.С жителями Кукуевки до конца марта встретится губернатор Роман Старовойт.