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Лента новостей / В регионе

Обманутым курским строителям помогут в подготовке документов в суд и трудоустройстве

Речь идет о рабочих на площадке инфекционного корпуса областной больницы, которым задолжали зарплату

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Обманутым строителям, которые работают на площадке инфекционного корпуса областной больницы, помогут в подготовке документов в суд и трудоустройстве. Помощь им окажет региональный комитет по труду и занятости совместно с областной госинспекцией труда. Об этом сообщили представители комитетов Роман Денисов и Елена Кулагина, которые посетили стройплощадку. 

Напомним, на долги по зарплате пожаловались строители, пострадавшие от действий руководства «Мирастрой Компани». Как выяснилось, на руках у них нет договоров, подписанных двумя сторонами. Директор фирмы задолжал за месяц работы каждому разную сумму, хотя генподрядная организация перечисляла финансовые средства «Мирастрою» вовремя. Теперь все обстоятельства проверяет прокуратура. 4 марта генподрядчик расторгнул контракт с «Мирастрой Компани». 

Сейчас в монолитных работах задействовано четыре субподрядчика. По словам рабочих, с ними заключены трудовые договоры, им понятны условия и порядок выплаты зарплаты, переработки оплачиваются и соблюдаются меры по охране труда.
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