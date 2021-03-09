Курский суд оштрафовал харьковчанку за передачу мужу без разрешения таможни временно ввезенного в Россию автомобиля

Харьковчанке придется заплатить штраф и причитающиеся таможенные платежи около 400 тысяч рублей

Курская таможня привлекла к административной ответственности жительницу Украины за нарушение порядка пользования временно ввезенным автомобилем. Харьковчанке придется заплатить штраф и причитающиеся таможенные платежи за передачу мужу-курянину без разрешения таможни временно ввезенного в Россию автомобиля.Как рассказали в пресс-службе курской таможни, женщина временно ввезла в Россию принадлежащей ей легковой автомобиль. В пункте пропуска она его задекларировала и представила паспорт гражданина Украины. В таможенной декларации ей проставили отметку о запрете на отчуждение и передачу в чужое пользование транспортного средства. Однако, несмотря на это, прибыв в Курск, женщина предоставила автомобиль в пользование своему супругу – гражданину России. Это выявили уже сотрудники ГИБДД. Они задержали автомобиль и передали его в таможенные органы для разбирательства.В итоге Ленинский райсуд Курска оштрафовал украинку на 1500 рублей. Отмечается, что автомобиль вернут хаьковчанке после проведения таможенных процедур. Так же необходимо учитывать, что передача временно ввезенного автомобиля другому лицу, без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством, влечет за собой возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. В данном случае - это около 400 тысяч рублей.«Курский областной суд подтвердил законность вынесенного постановления,- сообщил начальник правового отдела Игорь Ивахненко. – Судебное решение вступило в законную силу».Как пояснили в курской таможне, согласно таможенному законодательству, физические лица, не имеющие постоянного места жительства в государстве - члене Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), могут ввезти для личного пользования на территорию России без уплаты каких-либо пошлин, налогов и сборов только одно транспортное средство сроком на один год. Временно ввезенное транспортное средство для личного пользования должно находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта. Передача декларантом временно ввезенного транспортного средства для личного пользования иному лицу допускается для проведения техобслуживания или ремонта, либо для хранения. Также автомобиль, временно ввезенный иностранцем, можно передать другим иностранным физическим лицам.Передача декларантом на таможенной территории Союза временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в иных случаях, допускается после осуществления их таможенного декларирования в целях свободного обращения.