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В Курской области на двух малых вокзалах появились QR-коды с исторической информацией

С помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать много интересных фактов из истории вокзалов на станциях Конышевка и Коренево
В Курской области на двух малых вокзалах появились QR-коды с исторической информацией

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Здания вокзалов на станциях Конышевка и Коренево являются объектами культурного наследия, каждый из них имеет уникальную летопись.

С помощью QR-кодов пассажиры смогут узнать много интересных фактов из истории этих вокзалов. Например, вокзал на станции Конышевка был построен в 1893 году. Одновременно были возведены водокачка, два жилых деревянных дома для железнодорожников и казарма. Все эти строения сохранились до нашего времени и являются памятниками истории и архитектуры. Создание железнодорожной станции Конышевка дало толчок образованию поселка. Его расположение между двумя городами Льговом и Дмитриевом привлекло городских купцов удобной доставкой товаров и спросом на них у местного населения.

Станцию Коренево ввели в эксплуатацию в 1868 году в составе участка Курск – Ворожба строящейся линии Курск – Киев. В конце XIX века станция Коренево была одной из основных для отправления грузов Киево-Воронежской железной дороги.

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