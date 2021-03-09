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Почти 30 тысяч курян полностью вакцинировались «Спутником V»

Первым компонентов привито почти 49 тысяч жителей Курской области 
Почти 30 тысяч курян полностью вакцинировались «Спутником V»

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Первым компонентом вакцины «Спутник V», по последним данным, привито 48 903 жителя Курской области, полностью завершили вакцинацию 29 067 курян. Сведения о привитых гражданах вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19. 

В Курскую область поступила очередная партия препарата в количестве 9 800 доз. Вакцина распределяется по прививочным пунктам. Всего с учётом этой партии курянам уже поставлено порядка 60 тысяч доз двухкомпонентной вакцины. 

Напомним, записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону районной поликлиники (номер подскажут на горячей линии «122», время работы – с 8:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных, а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00, с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу).
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