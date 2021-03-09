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Курян приглашают оценить проекты архитектурно-художественной концепции улицы Ленина

Результаты общественного голосования члены жюри учтут при подведении итогов и определении победителя
Курян приглашают оценить проекты архитектурно-художественной концепции улицы Ленина

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Курян приглашают оценить проекты архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина. Их можно посмотреть на странице городского комитета архитектуры и градостроительства и проголосовать за один понравившийся. 

Также в Солнечном зале комитета архитектуры (Ленина, 69, 2 этаж) сегодня и завтра работает экспозиция конкурсных проектов. Ознакомиться с проектами и оставить свой отзыв на них можно с 9 утра до 6 вечера. Отмечается, что результаты общественного голосования члены жюри учтут при подведении итогов и определении победителя.

На втором этапе конкурсанты представили проекты, предусматривающие оформление общественных пространств всей улицы Ленина - комплексное благоустройство, включающее организацию существующих и возможных к размещению общественных пространств, ландшафтно-декоративное обустройство, освещение, размещение городской мебели и малых архитектурных форм.

Всего на конкурс поступили 3 заявки и представлены 3 конкурсных работы. На каждом конкурсном проекте указан номер зарегистрированного участника второго этапа.
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