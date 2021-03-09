В ДТП на курской трассе пострадали пять человек

Авария произошла на автодороге "Курск-Воронеж-Борисоглебск" в Тимском районе

Сегодня около полудня на 66 км автодороги "Курск-Воронеж-Борисоглебск" в Тимском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими.По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал со стороны села Соколье в сторону поселка Тим и, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем "Киа Рио", за рулем которого был 47-летний водитель, двигающийся по автодороге "Курск- Воронеж-Борисоглебск" со стороны Воронежа в сторону Курска. От удара "Киа" въехала в опору ЛЭП.В этой аварии ранения получили оба водителя и три пассажира "Киа" - двое 30-летних мужчин и один 27-летний. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.