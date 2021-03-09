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В ДТП на курской трассе пострадали пять человек

Авария произошла на автодороге "Курск-Воронеж-Борисоглебск" в Тимском районе
В ДТП на курской трассе пострадали пять человек

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Сегодня около полудня на 66 км автодороги "Курск-Воронеж-Борисоглебск" в Тимском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими. 

По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал со стороны села Соколье в сторону поселка Тим и, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем "Киа Рио", за рулем которого был 47-летний водитель, двигающийся по автодороге "Курск- Воронеж-Борисоглебск" со стороны Воронежа в сторону Курска. От удара "Киа" въехала в опору ЛЭП. 

В этой аварии ранения получили оба водителя и три пассажира "Киа" - двое 30-летних мужчин и один 27-летний. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
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