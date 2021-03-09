Курянин отдал 15 тысяч мошеннику за раскрутку аккаунта в соцсети

В интернете мужчина нашел объявление о гарантированном развитии страницы

В полицию обратился житель Курска курянин, который отдал мошеннику, обещавшему раскрутить его аккаунт в соцсети, 15 тысяч рублей. В интернете мужчина нашел объявление о гарантированном развитии страницы. Якобы после проведенной работы аккаунт станет заметен рекламодателям и большему количеству подписчиков. Так за короткое время вместо обычного использования страницы ради развлечения курянину обещали скорые заработки. Горожанин перевел деньги на указанный счет и стал ожидать, когда вид и наполнение ресурса изменится. Однако почти за неделю ничего так и не произошло. Тогда он попытался связаться с автором рекламы, но его ресурс оказался заблокирован.Сейчас правоохранители проверяют информацию о предполагаемом злоумышленнике. Ведется его розыск.