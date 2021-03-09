ТАКТ» со ссылкой на областной комитет по труду и занятости.В течение 2021 года в Курской области будет модернизирован центр занятости населения города Щигры и Щигровского района, а также отдел содействия трудоустройству по Курску и Курскому району. Об этом сообщает телеканал «
Модернизация предполагает переориентацию со сложного процесса оказания услуг на эффективное решение целого комплекса различных проблем, исходя из тех жизненных ситуаций, в которых оказываются куряне.
Также предусмотрено внедрение единых требований к организации деятельности органов службы занятости, что включает в себя ремонты зданий и помещений, внедрение фирменного стиля, формирование системы контроля и оценки качества и т.д.
Модернизация пройдет в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
В Курске и Щиграх модернизируют центры занятости
Модернизация предполагает переориентацию со сложного процесса оказания услуг на эффективное решение целого комплекса различных проблем