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В Курске и Щиграх модернизируют центры занятости

Модернизация предполагает переориентацию со сложного процесса оказания услуг на эффективное решение целого комплекса различных проблем
В Курске и Щиграх модернизируют центры занятости

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В течение 2021 года в Курской области будет модернизирован центр занятости населения города Щигры и Щигровского района, а также отдел содействия трудоустройству по Курску и Курскому району. Об этом сообщает телеканал «ТАКТ» со ссылкой на областной комитет по труду и занятости.

Модернизация предполагает переориентацию со сложного процесса оказания услуг на эффективное решение целого комплекса различных проблем, исходя из тех жизненных ситуаций, в которых оказываются куряне.

Также предусмотрено внедрение единых требований к организации деятельности органов службы занятости, что включает в себя ремонты зданий и помещений, внедрение фирменного стиля, формирование системы контроля и оценки качества и т.д.

Модернизация пройдет в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

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