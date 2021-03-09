В Курской области начали работу 8 новых ФАПов

Их построили в прошлом году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

В 7 районах Курской области начали работу 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Их построили в прошлом году в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В ФАПы закуплено новое оборудование - дефибрилляторы, глюкометры и аппараты ЭКГ, сообщает региональный комитет здравоохранения.Так, в Суджанском районе в конце января открылся Махновковский ФАП. Он обслуживает 1 138 человек из двух населённых пунктов. В начале февраля заработал Верхнелюбажский ФАП в Фатежском районе. В зоне его обслуживания 15 сел и деревень. Выездной врач принимает пациентов два дня в неделю. В планах привлеч фельдшера для работы на постоянной основе, в том числе в рамках программы «Земский фельдшер».Также начали прием жителей в Постояновском ФАПе в Тимском районе, Любицком и Быковском ФАПах в Курчатовском и Больше-Бутырском ФАПе в Мантуровском районе. В начале марта открылся Нижне-Деревенский ФАП в Льговском районе. Готов к приему пациентов и Кульбакинский ФАП в Глушковском районе, он будет обслуживать 1 227 человек из 3 населённых пунктов.В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Курской области возведут ещё 34 ФАПа и 3 офиса врача общей практики.