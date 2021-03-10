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Лента новостей / В регионе

К курскому заповеднику имени Алёхина присоединят две особо охраняемые природные территории

Курская область подписала соглашение с Минприроды, которое позволяет начать согласование домов

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Заповедник имени Алёхина расширят за счёт присоединения двух особо охраняемых природных территорий регионального значения — «Балка к юго-западу от села Кунье» и «Озеро Малино». Об этом сообщил губернатор по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. 

В ближайшее время состоится научно-технический совет заповедника, в который недавно вошли представители областной администрации. В первую очередь, на совете рассмотрят согласование хозяйственной деятельности в охранной зоне.

Как пояснил Роман Старовойт, Курская область подписала с Минприроды важное Соглашение о взаимодействии, которое позволяет начать согласование жилых зданий, соцобъектов и инженерных коммуникаций в Кукуевке. Глава региона пообещал встретиться с кукуевцами в марте. Точную дату, время и место встречи сообщат дополнительно.
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